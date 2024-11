Franco Pulicastro todavía disfruta del gol histórico para la permanencia

Y tampoco se olvida el propio protagonista, que en la vuelta a las prácticas tras el merecido descanso post victoria en la cancha de Sarmiento, resaltó que "las sensaciones son de paz y alegría" por el objetivo cumplido.

"La verdad que fue un desahogo muy grande este triunfo porque nos permite mantenernos en la categoría, que es la principal meta que había en el año", señaló el artillero.

Siendo su segundo ciclo en la entidad de la región, el exponente sentenció lo siguiente: "Viví esta etapa muy bien y hoy se puede decir que es muy positiva a pesar de que tuve dos lesiones que me hicieron perder muchos partidos y pasar momentos duros". En torno a esas dificultades, indicó que lo "ayudaron a crecer como jugador y como persona".

Ya sobre su performance general, sentenció: "Volver a jugar en esta cancha, ponerme esta camiseta, compartir de vuelta con compañeros, amigos y gente de la institución que conocía de antes y aprecio mucho, es muy lindo".

Y siguió: "Es increíble jugar con Talleres en la B Nacional y el tener mis primeros partidos de Copa Argentina contra grandes rivales como Banfield, en una noche histórica, y con Huracán, que se jugó nada más y nada menos que en el Estadio Libertadores de América e hicimos un partidazo. Y ahora coronándolo con este partido de Promoción que fue una final para todos nosotros. El haber podido jugarla, ganarla y encima hacer ese gol fue y va a ser inolvidable para mí, mi familia y mis seres queridos".

Por lo pronto, tanto él como sus compañeros entienden que se podría haber evitado la Promoción, especialmente porque se realizó una campaña óptima, con puntos sobresalientes. Sin embargo, sabes que por qué ocurrió.

"Si nos tocó estar en este partido definitorio al final del campeonato fue porque teníamos que estar. El fútbol es así, pero uno siempre se lamenta por puntos que se perdieron en los cuales ya muchos teníamos casi cocinados. Pero es una realidad que si esos duelos no los perdíamos no hubiéramos sufrido tanto, pero nos tocó sufrir", comentó en declaraciones al portal Info al Sur.

Aún así, valoró la experiencia porque ahora todo es satisfactorio. "Esto en lo grupal nos afianzó mucho entre nosotros, porque sabíamos que podíamos y que dependía 100 por ciento de nosotros", resaltó.

Pero sabe que no fue fácil la previa al desafío y lo posterior. "En nuestra cabeza se venían pensamientos de la locura de pasar por esto. Hablábamos entre nosotros y todos estábamos en la misma de no poder ni dormir a la noche, la falta de hambre y demás. Pero eso nos ayudaba a mirarnos entre y decirnos 'no podemos fallar este partido, éste es el partido' y lo bueno es que siempre confiamos en nosotros", puntualizó.

Por último, destacó a quién le dedica este triunfo que, si bien va quedando atrás, todavía está muy presente para el Tallarín. "Esto va para mi esposa, mi hijo, mis familiares y a mis amigos. Ellos siempre estuvieron conmigo en las buenas y no tan buenas, sin importar nada", cerró.