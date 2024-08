Golpe para Quilmes: deberá pagarle más de 900.000 dólares a club de Chile

Así lo dispuso el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo, aunque la sigla corresponde al nombre en francés, Tribunal Arbitral du Sport), con sede en Lausana, Suiza. Fue fundado en 1984 por el Comité Olímpico Internacional (COI), para resolver en controversias, y es reconocido por la FIFA.

El inicio de lo que ahora es un dolor de cabeza para el Cervecero ocurrió en julio de 2016, cuando la Comisión Directiva presidida en aquel entonces por Andrés Meiszner decidió contratar a Giovini, a cambio de 900 mil dólares, valor correspondiente a la opción de compra que fijó el elenco transandino.

Luego, los chilenos reclaman el pago de 1.170.000 dólares correspondientes a la transferencia e intereses. Con el concurso de acreedores no validaron la deuda y una vez que finalizó, decidieron presentarse para cobrar todo. Ante esta posición, la FIFA en 2020 optó por obligar el pago al Decano, mientras que en mayo del 2021 reconoció la vigencia del concurso preventivo de acreedores, por lo que se elevó al máximo ente.

En diciembre último, la situación se complicó para Quilmes: el TAS dispuso su inhibición, que es la que impide la habilitación de los refuerzos Enzo Kalinski y Emanuel Herrera.

Pero ahora no hay vuelta atrás, y el Cervecero deberá afrontar el pago de más de 900.000 dólares. El presidente Mateo Magadán recurrió a las redes sociales para expresar su bronca: "Este 19A lamentablemente no podremos celebrar como lo merecemos. TAS falló en nuestra contra y seguimos padeciendo las consecuencias del pasado, y de impresentables que nunca cuidaron al club como los que amamos a Quilmes de verdad", señaló en X (ex Twitter).

Desafortunado en lo económico, pero afortunado en lo deportivo. Quilmes venció 1 a 0 a Agropecuario de Carlos Casares, con el gol de Juan Ignacio Capano, en el estadio Centenario y de esa manera volvió a darle una alegría al hincha del Cervecero, justo en su día y en casa, por tanto se acomodó en el cuarto lugar de la tabla de la Zona A de a Primera Nacional, lo cual le da un respiro al Decano e impulso a no salirse del riel vanguardista. El goleador de la noche, no ocultó su emoción al anotarse en la red y al respecto reveló: "Era mi sueño hacer un gol y subirme al alambrado de la Indio Gómez, fue una sensación que no se puede explicar".

El Cervecero necesitaba una alegría en casa y si bien venía con un triunfo frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn como visitante, era sumamente sanador ganar en el Centenario, y el que se dio el gusto de darle ese impulso al Decano fue el juvenil Capano, quien destacó: "Hacer un gol en el este estadio y darle el triunfo al equipo es una sensación impresionante, era mi sueño convertir y subirme al alambrado de la Indio Gómez. Para mi familia que es uno de los momentos más felices, le dije a mi mamá que le iba a dedicar el gol, y ha sido una sensación que no se puede explicar".

Capano contó, en diálogo con FMQ, de qué manera conquistó el único gol del Cervecero, por lo tanto indicó: “En la semana ensayamos ir al rebote, pero como se jugó rápido me quedó la pelota en el área. Se hizo rápido el tiro de esquina y me quedó ahí. No estoy acostumbrado a cabecear, así que esto vale doble, porque a mamá que le encantan los goles de cabeza".