Imputarán al intendente Fernando Gray por accidente donde perdieron la vida dos jóvenes

Al margen de la causa penal que ya se tramita de oficio, los familiares iniciarán esta otra vía para "dejar sentado que hay un responsable de esta tragedia", apuntando al jefe comunal, con la esperanza de que se haga justicia y que esto no le suceda a ningún otro vecino.

Francisco y Alexis fallecieron el 29 de octubre cuando iban circulando por la calle Berasain y en la intersección con Ortega, tras esquivar un camión, se toparon con un pozo que les hizo perder el control de la moto, impactando directamente contra un poste.

En diálogo con este medio, Cristian, papá de Francisco, recalcó que "este accidente es consecuencia de la desidia del intendente y sus funcionarios, que no hacen nada por mejorar las calles, ni siquiera controlan a las empresas de servicios para que reparen bien los pozos que hacen". También apuntó al sistema de salud municipal, denunciando que las ambulancias no llegaron a tiempo para asistir a los jóvenes tras el siniestro.

"Puedo asegurar que todo el distrito está destruido, no hay un rincón que no esté en una situación calamitosa. Desde hace años que hay un gran abandono, que no hacen bacheos, a pesar de que hay recursos, porque vemos que Gray destina miles de pesos a publicitar su campaña política con afiches, carteles y banners en el transporte público", subrayó.

En ese sentido, advirtió que "no queremos que nadie sufra algo así, pero somos conscientes de que puede repetirse en cualquier momento", lamentando que "los intereses de las máximas autoridades municipales "pasen por otro lado". Así apuntó que "los únicos pavimentos que se hicieron están relacionados a nuevos negocios inmobiliarios".

Hace unos días realizaron una movilización frente al Municipio para exigir justicia y reclamar obras para mejorar la infraestructura vial en los barrios. Los manifestantes portaban pancartas donde podía leerse mensajes como "no queremos más muertes inocentes", "la publicidad no tapa baches", "basta de desidia, ¿cuántas vidas más tienen que perderse?"o "los impuestos no son para campañas, son para obras", remarcando el contraste en el presupuesto invertido en publicidad y lo poco que se destina a obras.

"La pérdida es irreparable y estamos destruidos", reconoció Cristian visiblemente emocionado al recordar a su hijo. "Trato de ser lo más fuerte posible porque espero que cuando vuelva a encontrarme con Francisco sepa que hicimos todo lo pudimos por él y por su amigo", expresó con lágrimas en sus ojos.

Francisco tenía 24 años, era padre de un niño de dos años y de un bebé que está por nacer. De día trabajaba en una carpintería y por la noche hacía delivery. Alexis, de 25, era empleado y también era papá de una pequeña de dos años.

Pascual reconoció que luego del accidente alguien del Municipio quiso comunicarse con él, pero no pudo atenderlo. Sin embargo, aclaró que su familia no acepta el acompañamiento del Municipio ni de Fernando Gray, "porque no fue un accidente vial, fue la desidia y el desinterés de la gestión que tiene el distrito en total destrucción y abandono".

Finalmente, comentó que junto a sus abogados investigan si el choque que provocó la muerte del joven jugador de Tristán Suárez, Franco Pardal, en la calle Dardo Rocha, un día después de la de sus hijos, habría ocurrido por querer esquivar otro pozo.