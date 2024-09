Iniciaron colecta solidaria por niño de 6 años que padece una rara enfermedad

Se trata de Romeo Benjamín Velasquez, quien fue diagnosticado con mastocitosis cuando apenas era un bebé. Este tipo de enfermedades, que a veces son una en un millón, traen no solo sus dificultades en la salud de cada persona, sino que además representan inconvenientes económicos a la hora de enfrentarlas, teniendo en cuenta los elevados valores que manejan tanto la medicina como los laboratorios de la industria.

Según la madre del chico, lo diagnosticaron en el Garrahan ya que nadie le decía con certeza lo que tenía. La enfermedad es a raíz de la acumulación de mastocitos (tipo de glóbulo blanco) en los tejidos conectivos del cuerpo. En sintonía, se generan ronchas en la piel y se dan alergias mucho más frecuentes.

“Benja está bien creciendo con eso, pedimos a Dios que esa enfermedad desaparezca. El sigue con sus estudios cada 4 o 6 meses y hoy las medicaciones son carísimas ya que su tratamiento es muy costoso”, indicó su madre. Y agregó: “Por suerte, llegué hasta la única médica especialista en mastocitosis del país, que también padece la patología. Ella me dio mucha seguridad y me comentó que no hacía falta que tenga tantas prohibiciones, pero que sí eran necesarios cuidados”.

De hecho, su abuelo Lely, ex jugador de Berazategui, posteó en redes sociales un mensaje de aliento en este durísimo momento. “No voy a parar enano Romeo Benjamín Velasquez hasta que deje de latir mi corazón para conseguir que tu enfermedad se haga viral y que puedas tener las herramientas médicas para que tu atención sea adecuada como cualquier persona que necesita ser atendido. Esto recién empieza vamos a llegar a ese objetivo con la ayuda de todos. Te amamos Benja”, expresó el deportista retirado en sus rede3s sociales.

Es por ello que entre todos sus allegados iniciaron una colecta solidaria para poder seguir tratándolo de la misma manera y que no se corte la medicación. Quien desea extender su ayuda, puede contactarse con el círculo cercano del pequeño a través de la cuenta de Instagram: romeomastocitosis.