Iriarte valoró los progresos de Tristán Suárez

No ha sido un arranque fácil para Tristán Suárez, pero la salida de Sebastián Salomón y la llegada de José María Pancho Martínez al banco de los suplentes ha renovado energías y el cambio se trasladó a los resultados. Y no sólo se refleja en la tabla, sino que además está presente en el grupo, en el día a día. Uno de los que no ocultó su cambio de humor fue Iago Iriarte, quien manifestó: "Mejoramos mucho en las últimas fechas. En los últimos dos partidos perdimos por detalles que la categoría te los hace pagar muy caro".