Izquierdoz: "Hay que estar todos juntos para el Clásico del Sur"

El descontento se manifestó inicialmente con el ingreso de Favio Alvarez por Luciano Boggio, que fue recibido con el grito de "poné a los pibes" dirigido al técnico Ricardo Zielinski. La situación se intensificó tras el cruce entre el capitán Carlos Izquierdoz y un espectador. "No pasó nada. La gente siempre nos hace el aguante, pero uno me hizo calentar. Era uno solo. Di media vuelta porque no valía la pena. Se viene un partido importante y hay que estar todos juntos", aclaró Izquierdoz, ya enfocado en el Clásico del Sur contra Banfield, programado para el sábado a las 19.15 en el estadio Florencio Sola.

Sobre el partido, el defensor reconoció la frustración del plantel: "Bronca porque queríamos ganar. Hicimos un poco más que el rival, pero no pudimos convertir. Entre Bologna y nuestras definiciones fallidas, se nos cerró el arco. Es una pena porque hicimos un esfuerzo muy grande. La cancha estaba pesada, pero siempre lo intentamos", analizó.

A pesar de los recientes empates, Izquierdoz valoró el trabajo defensivo del equipo, que mantuvo el arco en cero en cuatro de las últimas cinco fechas. Sin embargo, admitió la urgencia de mejorar en ataque: "Dimos un paso adelante en lo defensivo, pero ahora se nos cerró el arco de enfrente. Hay que trabajar y ojalá el sábado podamos darle una alegría a la gente".

El clásico contra Banfield aparece como una final anticipada para Lanús, que necesita un triunfo para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la Copa Sudamericana 2025. Con partidos pendientes frente a Instituto y Barracas Central, el Granate buscará cerrar el campeonato de manera positiva y dejar atrás la frustración de las últimas jornadas.