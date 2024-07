Lanús acelera para incorporar un arquero: hay plan A y también B

El Granate aún debe resolver quién se calza los guantes debajo de los tres palos, un problema frecuente durante el último semestre. Y ante algunas salidas, la urgencia pasa por conseguir un nombre que se ponga la camiseta y rinda a la altura de lo que requiere la institución.

Ante este escenario, este miércoles será un día clave para definir el futuro del portero: el elenco de la región subió a 1,2 millones de dólares la oferta por Nahuel Losada, quien pretende una salida de Belgrano de Córdoba y ve con buenos ojos sumarse al club del Sur. Se estima que en el transcurso del día, el elenco cordobés responderá la misma.

Y en caso de que la respuesta no sea la pretendida por Lanús, ya tiene en mente un plan B por el que acelerar: Si no hay acuerdo, el Granate se inclinaría por Guillermo Viscarra. En su registro, es boliviano, tiene 31 años, ataja en The Strongest y tiene pasos por Bolivar y Oriente Petrolero.

A su vez, la situación de José María Canale podría resolverse en las próximas horas. El zaguero central, resistido por los hinchas y con muy poco lugar dentro del equipo titular, tendría en carpeta un ofrecimiento del fútbol mexicano.

Por lo pronto, la próxima presentación será ante el Millonario, que viene de realizar una temporada con amistosos frente a rivales del exterior y que sueña con dar el golpe en la Copa Libertadores. Según programó la organización del torneo, se enfrentarán el domingo a las 15 en el Monumental.