Lanús y un punto con sabor amargo en pleno Liniers

En ese sentido, el entrenador Ricardo Zielinski lamentó el tanteador y resaltó que el equipo "no aprovechó" las oportunidades "por el apuro de cara al gol".

"La realidad es que no tuvimos un partido. Pudimos sacarlo adelante y fue justo el resultado pero no aprovechamos el hombre de más porque no tuvimos jugadas claras", afirmó. Y añadió: "No me gustó el encuentro en líneas generales".

Sobre el rendimiento del contrincante, aclaró: "Vélez es un equipo muy intenso. No se notó el hombre de más. Corren mucho y tienen mucha juventud. Nosotros no nos impusimos en el segundo tiempo, pero hicimos los cambios que teníamos que hacer y buscamos siempre el arco contrario". Y agregó: "No se pudo, todo mérito del rival. Estamos tan necesitados de resultados que nos apuramos, no tenemos pausas, no encontramos pases en los últimos metros".

Por eso el conductor optó por pasar la página y perfilarse para el cotejo con Defensa y Justicia, a sostenerse el fin de semana. "Ahora hay que pensar en lo que viene y ver los jugadores que están lesionados de cara al próximo partido", sentenció.

La referencia del DT es porque se desperdició una chance inmejorable para ganar y asomarse a la pelea por el acceso a la zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Y justamente el próximo escollo es con el Halcón, adversario directo en la lucha por llegar al torneo internacional.

Para ese cruce habrá que esperar qué ocurre con los averiados, en especial los que se sumaron en las últimas horas a la enfermería. Son Julio Soler, con un golpe sufrido en el complemento que no revestiría demasiada dificultad, y Walter Bou, que en su caso sí, dado que es un drama muscular que demandaría varias semanas de inactividad.