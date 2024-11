Las damas de Arsenal de Sarandí se ilusionan con el ascenso a la Primera B

Sisterna tuvo un gran año desde lo individual y espera lo mejor con las damas del Arse, y como el choque ante las Albirrojas será de ida y vuelta, sabe que todo será distinto en ambas contiendas: "Nos toca primero en casa, así que nos tenemos que hacer fuertes para sacar una buena diferencia. Tuvimos un año duro, se hizo muy cuesta arriba, perdimos muchos puntos que no preveíamos. Por momentos nos encontrábamos en un pozo, pero siempre laburando se puede sacar adelante. Somos un grupo lindo, unido, que lucha por el mismo objetivo. Gracias a eso pudimos hacer que el tren siga el camino".

La artillera del Celeste y Rojo admitió que hubo muchas bajas y que gracias a la unión del grupo han llegado al Play Off y valoró a sus compañeras: "No puedo pedirles más nada, la verdad porque lo dan todo".

Al mismo tiempo, dio cuenta de la responsabilidad en la que se ha convertido ser goleadora del conjunto del Viaducto: "Me lo imaginaba por que me lo propuse, en todos los clubes en los que estuve siempre labure de la misma manera, me quiero superar día a día. Hoy ser la goleadora del equipo me genera felicidad, porque ayudás al grupo, es algo que busco constantemente, lo entreno, lo visualizo y lo disfruto".