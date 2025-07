Lomas de Zamora obtuvo la Copa Desafío de cara a la nueva competencia

Durante el acto, además, se entregaron reconocimientos a los representantes de Tornquist por los valores y el comportamiento en la etapa final; y a trabajadores con largas trayectorias dentro de la actividad.

Cabe destacar que la 34ta. edición de los JJBB, cuya etapa inicial ya se disputa en los municipios, cuenta con una inscripción récord de más de 480 mil participantes de los 135 municipios y presenta más de 100 disciplinas deportivas y culturales para jóvenes, personas con discapacidad y trasplantadas, y adultos mayores.

Las instancias regional e interregional se desarrollarán entre el 4 de agosto y el 30 de septiembre; mientras que la final tendrá lugar en la ciudad de Mar del Plata, entre el 12 y el 17 de octubre próximo.

En ese marco, Kicillof afirmó: "Mientras el Gobierno nacional recortó el presupuesto para los Juegos Evita, en la Provincia ampliamos los recursos para los Juegos Bonaerenses porque creemos que son mucho más que una competencia deportiva: son nuevos vínculos, compañerismo y solidaridad". "A pesar del contexto adverso, casi medio millón de bonaerenses está participando, marcando un nuevo récord y sosteniendo una tradición de la Provincia", agregó.

"Los que no comprenden por qué invertimos en esta política pública son los mismos que dicen que no hay plata para financiar la educación, la cultura y la ciencia, dejando truncos los sueños de millones de argentinos", sostuvo el gobernador. "En la Provincia no nos manejamos de esa forma tan cruel e insensible. Acá tenemos otra regla: los recursos de los bonaerenses vuelven al pueblo para ampliar derechos y generar mejores oportunidades".