Leandro Gonzalez: "No hay que desviarnos del objetivo"

El Criollo dejó pasar una oportunidad inmejorable, en una jornada donde se le dieron todos los resultados y ante Excursio dejó pasar dos puntos, que lo hubieran dejado mucho más a tiro. Después de jugarse toda la fecha, quedó a tres de Colegiales y en la misma línea que el otro escolta Deportivo Armenio.

"Fue un partido que se vivió como una final. Nosotros logramos ponernos en ventaja rápido y tuvimos algunas situaciones para cerrar el partido y no se dio. Nos fuimos con bronca porque los resultados de las otras canchas nos favorecían", remarcó el experimentado delantero en declaraciones con el Informante Sur, mientras que sumó: "Nos jugábamos muchas cosas. Ellos también. Tuvimos para cerrarlo y después fue un partido friccionado. Pusimos 5 delanteros y no se nos dio".

De este modo, el jugador con pasado en Olimpo, Atlético Tucumán y Quilmes, entre otros, apuntó de lleno al cruce contra Sacachispas en Villa Soldati, uno de los equipos que ya no juega por nada: "Hay que recuperarnos desde lo mental y ganar el próximo domingo. Nosotros tenemos que ir de la misma manera de que venimos jugando. Hay que ganar el partido y esperar, no desviarnos desde el objetivo".

A su vez, a pesar de que todavía no está definida la suerte del Criollo en el campeonato y que aún posee chances de cumplir el gran objetivo del ascenso, González se animó a proyectar su futuro una temporada más con la camiseta del elenco de la región: "Seguro que sí me quede. Las ganas las tengo. Desde el primer día que llegué acá y me comprometí, me gusta la categoría, la institución y cómo juega el equipo. Quiero seguir jugando, será cuestión de hablarlo".