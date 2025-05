Lisa afirmó que Brown no es "automáticamente candidato" por haber descendido

Los resultados vienen siendo irregulares para los de Adrogué, como para todos los de la división. Pero, para el DT, hay una presión extra y algo absurda sobre los hombros del Trico. "En los últimos años los equipos que han descendido han estado más cerca de la parte baja que de la parte alta. Hoy tenemos reflejando a Arsenal que está peleando el descenso en la B Nacional o mismo acá en B Metropolitana a Sacachispas o Villa Dálmine en C a Cañuelas le está costando mucho", señaló el entrenador.

Este martes desde las 15.30, sus dirigidos saltarán al terreno de juego para medirse con Laferrere, en condición de visitante. Todo un desafío para un equipo que tiene un antecedente inmediato que revertir. "No pudimos sumar como queríamos en las últimas fechas pero aún así me considero animador del campeonato. El último partido se nos hizo muy cuesta arriba jugar con uno menos por tanto tiempo se hace muy difícil aún así creo que estuvimos a la altura. El equipo demostró ganas coraje y rebeldía. No siento que hayamos hecho un mal partido o hayamos sido superados obvio que hay cosas para corregir pero no se hizo un mal partido. Tengo la sensación de que el rival con poco se termina llevando mucho sabemos que es un rival complejo y con los condicionamientos se nos hizo más difícil aún".

Ya en relación al encuentro ante el Villero, el DT amplió en diálogo con Deportes del Sur: "Este es un campeonato muy parejo Laferrere tiene un equipo duro ya conocemos la cancha y el clima que vive ahí. Es un equipo que está empezando a hacer pie pero con irregularidades pero eso es algo que le pasa a todos en la categoría. Nosotros si ganamos a Armenio y a Liniers nos poníamos a dos puntos del puntero esta categoría es así. Me imagino un partido muy de la categoría parejo y muy físico donde intentaremos imponer nuestra forma de juego para poder hacernos con el resultado".

En cuanto a las decisiones arbitrales que influyeron en el desarrollo del juego, Lisa expresó: "No estoy tan en desacuerdo con la primer tarjeta porque son situaciones de partido que se terminan dando dentro del partido si bien creo que la segunda tarjeta amarilla es muy criteriosa por la circunstancia de la jugada pero objetivamente hay un contacto. Con la segunda tarjeta no estoy nada de acuerdo no creo en ningún momento que nuestro jugador abra los brazos con la intención de golpear al rival después el gol si es lícito. Son opiniones obviamente uno puede estar de acuerdo o no con la decisión pero ya está tomada no hay mucho para hacer. Tragar y seguir adelante".

Lisa reconoció que algunos resultados no han sido los esperados pero aclaró que su análisis particular depende más de la forma y entrega que sus futbolistas demuestran en cada compromiso. "El clásico fue un partido aparte obviamente que uno cuando ve buenos resultados siente que se hacen todas las cosas bien pero la realidad es que no es de esa manera. Yo no siento que el partido pasado hayamos hecho una mala actuación simplemente que el resultado no se dio. Obvio que nosotros trabajamos para ganar pero no dejo que el rendimiento se me confunda con el resultado que se termina dando hay cosas por ejemplo en el partido con San Martín que yo destaco pero también hay cosas que no me gustaron. Hay partidos donde hemos hecho las cosas bien y los resultados no se dieron a veces el fútbol es una jugada dónde aciertas y ganaste o fallas y perdiste. Yo trabajo siempre para ganar pero no analizo desde el resultado".

Finalmente, Lisa dejó claro su enfoque: "Nosotros no negociamos la forma, trabajamos constantemente todas las semanas para seguir mejorando en base a la idea que entendemos que es la mejor para el plantel. Insisto en que merecemos más puntos de los que tenemos, por eso estamos trabajando para que las buenas sensaciones que tengo en algunos partidos se puedan trasladar al resultado. A mí no me conforma jugar mejor que el rival y empatar, por eso trabajo para ello. Pero como marqué anteriormente no me quedo con el resultado si no que veo todo. Yo siento que en la mayoría de los partidos hemos superado futbolísticamente a nuestros rivales".