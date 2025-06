Luciano Nieto valoró el empate y el carácter del equipo: "Estamos encontrando esa cuota de empuje"

"Fue un partido típico de la categoría. Ellos son un equipo duro, que vino a cerrarse bien y que se encontró con el gol. Nosotros fuimos empujando, por momentos tuvimos algo de juego también, y logramos empatar. No creo que hayan sido mejores que nosotros, ni nosotros superiores a ellos. Fue parejo, pero lo importante es que no se perdió y seguimos por esta buena racha", señaló el mediocampista, en diálogo con LocosxTemperley.

El equipo dirigido por Rubén Forestello volvió a estar en desventaja, como ya le había ocurrido en las fechas anteriores frente a Mitre y Colón. En todos los casos, logró reaccionar y rescatar puntos valiosos. Nieto subrayó esa capacidad de respuesta y el carácter colectivo que está mostrando el Gasolero.

"En otros momentos se nos hacía más difícil remontar, y hoy estamos teniendo ese empuje y también un poco de suerte. Obviamente uno siempre quiere ganar, sobre todo en nuestra cancha, pero sumar también sirve. Estamos ahí arriba y la idea es seguir consolidándonos", explicó "Chichón".

Además de valorar el esfuerzo del equipo, Nieto se refirió al respaldo de la hinchada. "Con toda la gente que viene a alentarnos, uno siempre siente que al menos tiene que dejar algo. Nos debemos mucho a ellos y a este club, por eso vamos a dar todo hasta el final", expresó.

El exjugador de Huracán y Atlanta también habló de la nueva posición que ocupa dentro del campo, una función que no le resulta habitual pero que afronta con compromiso. "Me está tocando pararme al lado de Adrián Arregui, que me da una mano enorme. No es un rol que haya hecho mucho en mi carrera, sé que me cuesta en la marca y a veces me frustra, pero trato de adaptarme para ayudar al equipo. El técnico confía en que puedo hacerlo, no es un capricho, y con trabajo voy a ir mejorando", comentó.

La igualdad sobre la hora fue un desahogo para Temperley, que volvió a sufrir ante un rival incómodo. "Ellos te ensucian el partido, te incomodan. Perdimos muchas pelotas paradas, muchos corners, y no fue fácil imponerse. Por eso ese gol sobre el final nos dio tranquilidad, porque no queríamos irnos con las manos vacías en nuestra casa", señaló Nieto.

Con este empate, el conjunto de Turdera acumula diez fechas sin perder, se sostiene entre los clasificados al Reducido y sigue mostrando señales positivas en su búsqueda por volver a los primeros planos. Para Nieto, el camino es claro: "Hay que seguir en esta línea, con humildad, esfuerzo y creciendo como equipo. Lo más importante es no desviarse del objetivo".