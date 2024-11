Monserrat valoró que Talleres no depende de nadie

De cara al cruce, el defensor Nicolás Monserrat resaltó la importancia de mantener la calma y enfocarse en el objetivo. "Estamos concentrados en el partido. La semana la estamos transitando con tranquilidad, pero conscientes de que nos jugamos la permanencia", afirmó el jugador, al tiempo que destacó el compromiso del grupo: "Dependemos de nosotros mismos. Talleres luchó durante muchos años por el ascenso y no vamos a tirar a la basura tanto esfuerzo. Sabemos que no será fácil, pero vamos a dar pelea hasta el final".

Respecto a los rumores sobre una posible anulación del tercer descenso, Monserrat fue claro en su postura. "Nunca estuvimos al tanto de los rumores que circulaban sobre la anulación del tercer descenso. No nos sirve guiarnos por rumores o cosas que se dicen", sostuvo en Deportes del Sur. Sin embargo, reconoció que, de darse, sería un alivio para el plantel. "No voy a mentir, no nos disgustaría la decisión, pero no se puede especular ya en estas instancias. Este grupo está ajeno a todo lo que se habla desde afuera".

Por último, Monserrat subrayó el apoyo de la hinchada como un factor crucial en la lucha por la permanencia. "Sabemos que contamos con el apoyo de nuestra gente y eso será vital para poder quedarnos en la Primera Nacional", concluyó confiado, en la previa de este duelo decisivo frente a Atlético Rafaela.