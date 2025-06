Motociclista chocó y salió corriendo: le había robado el celular a una mujer

Se trata de un hecho que terminó siendo menos grave de lo que parecía a primera vista. Cabe destacar que el siniestro fue grave y el ladrón podría haber muerto en el instante ya que no llevaba puesto casco y que se dio un golpe importante en todas partes del cuerpo. Sin embargo, los transeúntes no sabían cuál era la ocupación del implicado y es por ello que llamaron al 911 y al SAME creyendo que sería importante contar con profesionales médicos en la escena.

Todo sucedió en la intersección de las calles Lavalle y 9 de Julio, en pleno casco céntrico de Quilmes. Allí se dirigía una señora a bordo de su camioneta marca Jeep color gris. Si bien no iba rápido, al llegar a la esquina vio que nadie venía y decidió cruzar. Pero a toda velocidad llegó una motocicleta que a nadie le dio la posibilidad de maniobrar. El conductor del rodado menor frenó como pudo, pero patinó y se fue debajo del coche.

Los daños materiales no fueron importantes en sí, ya que gracias a la frenada no fueron de consideración. Pero él terminó golpeado y tendido a un costado de la cinta asfáltica. Sin embargo, mientras los vecinos se acercaban a ayudarlo y llamaban a una ambulancia, este se levantó y salió corriendo a toda velocidad ante la mirada atónita de los presentes.

Horas más tarde se confirmó que se trataba de un motochorro que algunas cuadras antes del siniestro le había robado el teléfono celular a una mujer y que por ello estaba en pleno escape. También quedó a la vista que del choque salió prácticamente ileso, ya que no podría haber corrido como lo hizo. Llegaron a esa conclusión por el registro de las filmaciones de vigilancia, que delataron su accionar.

Agentes de la Comisaría Primera de Quilmes se apersonaron y llamaron al personal de Tránsito para retirar la moto de la calle, mientras investigan el paradero del sindicado, que de un momento para otro se borró del mapa a pesar de la fuerte caída.