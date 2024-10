Munúa: "Tenemos muchas ganas de regalarles victorias y encontrar el equipo"

El Taladro festejó en el Florencio Sola, pero los números del orientador uruguayo no convencen del todo a la gente, que pide más en este equipo: bajo la conducción de Munúa Banfield logró cuatro alegrías, seis empates y cinco derrotas.

A simple vista parece una campaña normal y pareja, pero en el puntaje no se vio reflejado y el Taladro sigue en la lucha por despegar del fondo de la tabla.

"Lo que puedo decirle al hincha es que tenemos muchas ganas de regalarles victorias y encontrar el equipo. A nadie le gusta que lo insulten, pero prefiero que sea a mi y no a los futbolistas", indicó Munúa en relación al descontento de los simpatizantes durante el choque contra la Academia.

En este sentido, el futbolista Rodríguez, quien anotó una de las conquistas frente a Racing también llamó a la tolerancia y sostuvo, en diálogo con Hablemos de Banfield: "Necesitábamos una victoria así en casa, por nosotros y por la gente, anímicamente nos iba a levantar. Sé que no he tenido buenos rendimientos, fue mi primer gol. Estoy laburando para mejorar, porque no la estuvimos pasando bien en mi familia. Se dio en un marco muy lindo el gol, pero por cómo venía la situación, fue un alivio".