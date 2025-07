Nieto, la llave de Temperley: "Vamos a una cancha difícil, pero queremos seguir en esta senda"

"Sabemos que vamos a una cancha difícil, lo sufrimos cuando vinieron acá y no va a ser fácil. Vamos a intentar encarar el partido de la mejor manera para traernos algo de allá. La idea es seguir con esa senda de resultados positivos que nos va a posicionar de la mejor manera para la recta que se viene", expresó el volante ofensivo, conductor natural del juego celeste y pieza clave en el andamiaje que dirige técnicamente Yagui Forestello.

Nieto fue determinante en la última fecha: su centro preciso fue capitalizado por Lucas Gaona para el 1 a 0 definitivo ante los salteños. El gol sobre el cierre desató la euforia en el Alfredo Beranger y le permitió a Temperley sostener una racha positiva que lo mantiene en carrera por el ascenso.

"Si no sufrimos no somos Temperley", resumió el ex Huracán, entre risas, al término del encuentro. "Nos cuesta encontrar el gol un poco antes, para poder manejar los tiempos del partido. Pero atrás no nos generan situaciones y por eso sabemos que en algún momento vamos a poder convertir a partir de esa solidez defensiva", reflexionó.

El mediocampista también hizo foco en el impacto que tuvo el tanto de Gaona, juvenil que marcó por primera vez con la camiseta del club. "Hay chicos que entran y convierten. Hoy le tocó a Lucas, que ni siquiera venía concentrando. Esa es la competitividad que se generó: el que entra tiene que estar a la altura. Lucas es muy buena persona, entrena bien y transmite tranquilidad. Lo fuimos a abrazar porque se lo merece, pero también sabe que no se puede confundir: hay competencia sana y quien tenga la oportunidad, debe aprovecharla. Y él lo hizo".

El presente de Temperley no solo se sostiene por los resultados, sino por una identidad clara. El equipo suma cinco triunfos y siete empates en los últimos doce encuentros, y como local mantiene seis partidos sin perder, con cuatro victorias y dos igualdades. Más allá de las cifras, Nieto remarcó la importancia de sostener la idea futbolística: "Seguimos con nuestro estilo, que es encontrar profundidad y merecer ganar cada partido. A veces se hace difícil con los equipos del interior que vienen a defenderse y a buscar sumar en nuestra cancha, pero nos mantenemos firmes".

En el horizonte inmediato, Temperley tendrá dos pruebas de alto voltaje: primero, visitará a Gimnasia de Mendoza, uno de los animadores de la zona, y luego recibirá a Gimnasia de Jujuy, actual puntero. Dos rivales directos que medirán el nivel de madurez y ambición del equipo de Turdera en su lucha por escalar posiciones.