Núñez: "Nos llevamos un buen punto"

El encuentro tuvo un condimento especial: el debut con la camiseta del Mate de Tomás Núñez, marcador de punta izquierdo de 22 años que llegó en este mercado de pases proveniente de Sol de Mayo de Viedma. El defensor, con pasado en Estudiantes de La Plata y River Plate, fue titular desde el arranque y dejó una imagen positiva.

Una vez finalizado el partido, el propio Núñez brindó sus sensaciones. "Fue una semana muy linda, muy intensa, y preparamos el partido para jugar contra los primeros, que no es poco. Tenía muchas ganas, dejé todo y nos llevamos un buen punto", aseguró el jugador, quien se mostró comprometido con el estilo de juego del equipo.

En relación a su estilo dentro del campo, el defensor no dudó en remarcar cuál es su fortaleza: "Me gusta mucho ser un lateral que pase al ataque con la pelota. En esta categoría, la actitud y la garra no te pueden faltar".

Núñez también valoró el recibimiento del grupo, una pieza clave para su rápida adaptación al equipo: "Me recibieron de una forma excelente. El grupo es muy sano, muy bueno. Hay muchos grandes y chicos que me hicieron sentir muy cómodo en la cancha".

Y en diálogo con El Informante Sur, valoró el esfuerzo colectivo: destacó que "el equipo estuvo a la altura de un rival duro y que este tipo de partidos también se ganan desde lo mental y lo físico".

Ahora, Argentino se prepara para su próximo compromiso: visitará a Sportivo Italiano mañana desde las 15.30, en una nueva jornada del campeonato.