Otra aparición de camalotes en la costa quilmeña

Ocurrió durante el fin de semana y es recurrente verlos en distintas etapas del año, según la corriente del agua. Sin embargo, todo podría empeorar si hay una crecida en el río y es por ello que hay que ser precavidos al respecto. Esto afecta también en Bernal y alrededores, ya que dicha invasión no se concentra en un solo lugar y no hay un número específico de las especies que abordan.

Los vecinos quilmeños amanecieron el domingo con la noticia de la llegada de los camalotes. A pesar de que la vegetación flotante puede tener un aire pintoresco, lo cierto es que también trae consigo algunos peligros. De hecho, en 2016 fue el punto más alto de este fenómeno exótico, cuando se debió cerrar por completo la costa ya que hubo una invasión de serpientes en el barrio de La Ribera. De hecho, puede trascender aún más, ya que los lagartos y roedores pueden llegar aún más lejos.

Los especialistas recomiendan no acercarse. Según explican, tanto las víboras como otras especies no confrontan con los seres humanos. Cuando alguien se acerca a ellos, suelen escapar, aunque no hay que confiarse. Para colmo, los fines de semana es usual ver a familias en la costa el Río de la Plata que van a pasar el día a la vera del agua. Muchos niños podrían acercarse y las precauciones al respecto son necesarias. Simplemente tomando distancia se puede evitar cualquier tipo de desgracia.

“Llegan algunas especies que son ponzoñosas y otras no. Generalmente vienen culebras y puede arribar alguna yarará, pero tomando los recaudos que corresponden no harían demasiado problema. Vienen algunas otras especies como arañas, aves, pero es parte del ecosistema”, había explicado Hugo Graglia, ingeniero agrónomo, en una de las últimas invasiones en las costas quilmeñas.

Las autoridades locales piden a los vecinos mantenerse informados al respecto para que no haya dilemas al respecto. Por otro lado, aguardan las recomendaciones y están alerta de posibles crecidas que lleven a los camalotes hacia el barrio de La Ribera, lugar en el cual residen cientos de personas.