La provincia de Buenos Aires supera hasta ahora el 95% de la población vacunada con la primera dosis y el 83% con las dos aplicaciones, según precisó el funcionario.

Las condiciones de aplicar el pase sanitario en el transporte de corta distancia están dadas y "esa es una decisión del ministro (de Salud, Nicolás) Kreplak", sostuvo.

"En los próximos días el gobernador (Axel Kicillof) lo va a anunciar, ya tiene el dictamen de los dos Ministerios, y en poco tiempo seguro lo va a implementar", afirmó.

A quienes decidan no vacunarse les advirtió sobre la dificultad de asistir a ciertos eventos: "Respetamos a quienes decidan no vacunarse pero esos casos tienen consecuencia, ya que en lugares de concentración o cerrados no podrán asistir quienes no cuenten con el plan de vacunación", precisó.

pase-sanitario-02.jpg Pase Sanitario: se implementa en el transporte público en la Provincia de Buenos Aires.

EN LAS UNIVERSIDADES

El pase sanitario entró en vigencia el 1º de enero a nivel nacional, con el objetivo de que las distintas actividades sean seguras e incentivar la vacunación contra el coronavirus.

A partir de su aplicación, se hizo obligatoria la vacunación para que los mayores de 13 años puedan realizar una gran cantidad de actividades, aunque no se mencionaba el sector educativo.

Pese a que el Gobierno descartó el certificado de vacunación para las escuelas, hay tres universidades públicas que ya anunciaron que pedirán el esquema completo de vacunación para aquellos alumnos que deban realizar actividades de forma presencial: ellas son la de La Matanza, la Universidad de La Plata y la Universidad Tecnológica Nacional.

En el caso de aquellas personas que no estén vacunadas por alguna cuestión médica, la universidad se encargará de analizar la situación, mientras que los no vacunados por alguna otra razón deberán presentar un test con resultado negativo.