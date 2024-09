Procesan por falso testimonio a berazateguense que fingió estar embarazada y desapareció 11 días

En febrero de este año, el caso conmocionó a todo el país y la desaparición puso en alerta a todos sus allegados y familiares, que no recibían noticias de ella. En el medio, trascendieron varias hipótesis y se crearon cargos contra Javier Balmaceda, con quien mantenía una relación sentimental desde hacía tiempo y convivía. Para colmo, tras aparecer dio diversas notas para medios televisivos en los cuales sostuvo sus mentiras.

Es por ello que luego de meses de angustia, la fiscal Silvia Borrone, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 4 de Berazategui, decidió archivar la causa y liberar de las acusaciones al sujeto. Tuvo en cuenta las pruebas realizadas por profesionales médicos y desmintió cada uno de las palabras de Cuevas. Además, ella quedó procesada por falso testimonio y deberá afrontar el respectivo proceso judicial.

Tras haber estado 11 días desaparecida y haberse confirmado que estuvo en la casa de una ex pareja, retornó a sus pagos y dio detalles que fueron rebatidos rápidamente. Primero indicó que estaba embarazada de trillizos, pero los doctores que la atendieron nunca pudieron confirmar su embarazo. Para colmo, dijo que los había abortado por culpa de los golpes de su marido y que él los había matado en una bañadera.

“Me golpea en la panza, siento dolor, voy sangrado al baño y doy a luz. Estaban en el piso del baño. Él me lleva a la habitación, yo estaba devastada, me pone una pastilla en la boca y no me acuerdo más nada, me dormí, me drogó. No me acuerdo más nada. Cuando despierto, le pregunto y me dice que lo había solucionado y que mis bebés estaban muertos. Que me tenía que olvidar. Le dije que los iba a denunciar. Me dijo que si yo lo denunciaba iba a matar a mis hijas", había dicho. Los fiscales que intervinieron pudieron esclarecer la situación y liberaron de los cargos a Balmaceda.