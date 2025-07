Quilmes, con la vista puesta en Arsenal

El equipo que jugó en la fecha pasada no podrá repetirse, dado que Vangioni está lesionado y no estaría contra Arsenal, por lo tanto Duscher ya mira un Plan B en el sector defensivo.

Tras un buen tramo físico, los jugadores se dividieron en dos grupos de doce jugadores cada uno, ya que la premisa esa mezclar titulares con suplentes. Vangioni no participó de la actividad.

El primer equipo fue con Esteban Glellel; Ramiro Martínez, Francisco Flores, Federico Tévez y Agustín Bindella; Mariano Santiago, Tiago Marghetich, Mariano Miño y Leandro Allende; Juan Ignacio Capano, Oscar Belinetz y Marcos Roseti.

El segundo presentó a Lautaro Herrera; Federico Pérez, Gabriel Aranda, Maximiliano Padilla y Mirko Juárez; Enzo Kalinski, Iván Ramírez, Joaquín Postigo y Ramiro Luna; Juan Cruz Kaprof, Jano Coronel y Tiago Benzi.

Contra Arsenal será una buena oportunidad para el Cervecero de lograr un triunfo, muy necesitado en estos tiempos: se convirtió en el equipo de más flojo rendimiento en la Zona A en los últimos diez partidos, con seis puntos sin victorias, de 30 puntos posibles.

En cuanto al rival, el Arse carece de brillo, de resultados y sigue último en la tabla, no podrá contar con un ex Decano, Alex Batista, dado que el cervecero lo cedió a la agrupación de Sarandí, pero con la condición de que no juegue cuando se enfrenten.