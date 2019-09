Aunque los hechos demuestren lo contrario, Marina tuvo suerte. El sábado por la noche, tras una salida nocturna, decidió quedarse a dormir en lo de una amiga en Capital Federal. Esa madrugada, su ex llegó hasta la puerta de su departamento, tocó el timbre varias veces, luego escaló la tapia y se metió. Todo quedó filmado por una cámara de seguridad privada.

Entra las 4 y las 6 le envió varios mensajes que ella no respondió. Y se quedó a esperarla adentro. Quizá pensaba que, de esa manera, podría sorprenderla cuando regresara acompañada y así comprobaría sus enfermizas sospechas.

"Estoy viva de milagro. Si yo llegaba sola y me quedaba con él encerrada, nadie se iba a enterar. No sé lo que me podría haber pasado", expresó Marina en diálogo con El Quilmeño.

ADEMÁS:

Identificaron a las "viudas negras" de Instagram: ambas son menores de edad

Las conoció por Instagram, las invitó a comer, lo drogaron y le robaron todo

Pero, afortunadamente, ella nunca llegó. Por eso, el mecánico, que había forzado la reja de una ventana para ingresar a la propiedad, intentó simular un robo para que no sospecharan de él. "Se llevó el perro y la PlayStation de mi hijo. Después prendió fuego todo", remarcó y, luego, agregó: "Cuando vi la filmación de las cámaras no lo podía creer. Creo que esto es una venganza porque no quise volver con él".

Tras el ataque machista, Marina recibió el llamado inesperado de la primera pareja de su ex, quien le confesó que a ella también la acosó durante meses cuando cortaron la relación. "Yo naturalizaba las cosas, pensé que lo podía cambiar. Nunca me imaginé que sería capaz de esto, recién ahora pude abrir los ojos. Ahora que miro para atrás, tuve muchas señales de violencia que no supe o pude ver", confesó.

Por último, aseveró: "Me dejaría tranquila que esté preso o -por su desequilibrio psicológico- internado en un psiquiátrico. Es peligroso y está suelto. Estoy acompañada las 24 horas por mis amigos y familia, que temen por mi vida".

El caso es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de Quilmes, a cargo del fiscal Jorge Saizar, quien ordenó una restricción perimetral de acercamiento tanto hacia la víctima como su hijo, quienes, además, cuentan con custodia y botón antipánico.

En tanto, el abogado defensor del mecánico prófugo pidió la eximición de prisión y se aguarda una respuesta de la Justicia.