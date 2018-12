Quilmes: un taxi cayó en una zanja del Metrobus de Calchaquí

El hecho tuvo lugar a la altura de la calle Cerrito, y, si bien se desconocen con exactitud las causas del vuelco, se presume que sería la máxima velocidad con la que circulaba el taxista.

ADEMÁS:

Las consecuencias del impacto fueron realmente menores, aunque el auto tuvo que ser rescatado de la zanja por una grúa.

Otro dato alentador es que el estado de salud del chofer no se vio perjudicado ya que no tuvo heridas. Sin embargo, no todas fueron buenas para él debido a que fue demorado por la policía por poseer la licencia de conducir vencida.

Muy cerca de allí, en el cruce de Calchaquí y Zapiola, se registró otro accidente en el que se vieron involucrados un Ford Falcon y un Peugeot, que colisionó de frente contra el lateral derecho el primero.