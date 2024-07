Realizan colecta para ayudar a familia que perdió su vivienda arrasada por un incendio

En caso de querer extender una mano, lo pueden hacer llamándolo a Rubén al 11-4445-2958.

Se trata de un lamentable episodio que tuvo lugar en Villa Hudson, Berazategui, y que no dio tregua a las víctimas. Sin embargo, según le explicó a este medio el hombre, no hubo heridos y todos pudieron salir a tiempo. Las causas del mismo no fueron esclarecidas y no saben cómo arrancó, pero a pesar del malestar, agradece que no haya que lamentar heridos ni víctimas fatales. Además, indicó que ya recibió auxilio, pero que todavía falta mucho para que logren acomodarse en esta nueva etapa.

Ocurrió en la madrugada del martes feriado en una vivienda situada en calle 46 A entre 147 y 148, cuando Rubén, de 38 años, había salido a trabajar. Al ser consultado, sostuvo que se levanta a las 2.30 de la mañana para cumplir con su jornada y que en la casa quedaban durmiendo sus hijos de 7, 9, 11 y 14 años, motivo por el cual no estaba en el lugar. Las llamas despertaron al menor de 11 años, que de inmediato avisó a sus hermanitos y salieron corriendo “con el fuego en la cabeza”.

El incendio destruyó todo lo material, pero como si hubiese estado escrito, los pequeños ni siquiera inhalaron humo, por lo que salieron ilesos. Tras eso, el hombre fue alertado a las 3.30 y ya cuando retornó, los Bomberos Voluntarios locales habían apagado todo y estaban conteniendo a los chicos por el susto.

Lamentablemente perdió todo, incluido los recuerdos de su difunta mujer. También se quemaron los documentos, muebles y la estructura.

Según sostuvo, tuvo que irse a vivir a una pieza de 3x3 en la casa de su hermano y ya recibió muchísima ropa, aunque le faltan materiales para empezar a construir su nueva vivienda. También necesita electrodomésticos y, aunque fue recibido por una asistente social, indicó que la mayor parte de la ayuda la recibió de amigos y allegados.