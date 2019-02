Ritondo coordinó un encuentro con referentes de Cambiemos de la primera y tercera sección electoral

Ritondo resaltó que "estamos dando una lucha contra las mafias y el narcotráfico que jamás se dió y eso los bonaerenses lo ven". Además, hizo énfasis en que "sabemos que este es el camino para estar mejor, en materia de seguridad hicimos una reforma policial impensada en la provincia de Buenos Aires".

El encuentro se llevó a cabo en Mercedes, donde se destacó el apoyo y el rumbo a las políticas llevadas adelante por el gobierno provincial y nacional, y se trazaron lineamientos para continuar con el cambio y la construcción del espacio político.

Estuvieron presentes importantes referentes entre ellos: Alex Campbell, subsecretario de Asuntos Municipales, Gabriela Besana, diputada provincial por Lanús; Pepe Echart, director provincial del registro de las personas y candidato a diputado provincial por La Plata; Agustina Ciarletta, delegada del INADI provincia de Buenos Aires, referente por San Fernando; Ezequiel Pazos, subsecretario de promoción de políticas públicas de José C Paz y referente; Anibal Asseff, ex Senador Provincial por la Primera, referente por Moreno; Leo Coppola, Gestión Social de PAMI | Concejal de Moreno; David Zencich, concejal de Merlo, Vice Presidente 2do del HCD Merlo; Juan Gómez Centurion, precandidato a intendente de Merlo; Aldana Ahumada, Senadora de la Provincia de Buenos Aires, Merlo; Pablo Cocuzza, Concejal de Merlo; Pablo Valerga, Concejal de Cambiemos en General las Heras; Sebastián Etcheverry; referente de Navarro; Lucas Delfino, Subsecretario de Relaciones Municipales de la Nación, concejal de Hurlingham; Ezequiel Bisso, referente de la primera; Gabriel Mercuri, Concejal de Lomas de Zamora; Ever Van Tooren concejal por Esteban Echeverría; Juan Damico referente por Punta Indio; Gabriel Kunz concejal de Berazategui, Santiago Mc Goey referente de cañuelas; Leonardo Iturme; Gladys Gonzalez senadora nacional por Cambiemos; Carlos Regazzoni, concejal por Almirante Brown; Luis Ferella, Director Ejecutivo de la Oficina de Fortalecimiento Institucional de PBA

Hernan Berisso, Diputado Nacional por Cambiemos; Gustavo Asnaghi, Concejal de Cambiemos en Ensenada, entre otros.