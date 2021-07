San Fernando: sin asistencia a las víctimas de violencia de género

En ese distrito gobierna la familia Andreotti desde hace una década -hoy con Juan Francisco (hijo de Luis) como jefe comunal- pero ya comenzó a desplegarse desde el Ejecutivo local una inmensa campaña para lanzar como principal candidata del oficialismo a Eva Andreotti, actual subsecretaria de Desarrollo Social y Medio Ambiente de la intendencia que maneja el hermano y antes el "papi".

Eva es hermana de Juan e hija de Luis Andreotti, el primer intendente de la familia, y aparece como la heredera del municipio, como si se tratara de un "feudo náutico", tal como se muchos dirigentes oficialistas y opositores denominan a ese distrito bonaerense.

Juan y Luis Andreotti recortada mejor.jpg

Campaña electoral a favor de las víctimas, pero ninguna acción concreta

La campaña de Eva Andreotti tiene un capítulo de política de género y aplicación integran en el distrito de la ley Micaela.

Pero en el municipio de San Fernando la propaganda choca con la realidad: Los botones antipánico no funcionan correctamente, falta patrocinio jurídico y contención psicológica para las víctimas de violencia. Y no hay una aplicación efectiva de la Ley Micaela.

Mientras en Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) aseguran que "ahora la farsa luce como un mural artístico en la estación de Virreyes en conmemoración del 8M", para la candidata Eva -solo tiene el nombre de Eva Perón- el mural contiene "un mensaje para buscar un lugar igualitario".

Desde el colectivo feminista recordaron que el año pasado exigieron participar en la mesa de género "más de una vez y nunca fuimos invitadas, mientras Eva Andreotti alegaba haberse reunido con organizaciones del territorio".

A fines del año pasado se inauguró la Fiscalía y Comisaría de la Mujer, complejo Carolina Aló, evento al cual no solo no se convocaron organizaciones feministas, sino que "a mujeres de distintas organizaciones no se les permitió el ingreso. Además, fuimos virtualmente censuradas", apuntaron desde MuMaLá.

Con o sin fiscalía, en San Fernando los botones antipático no funcionan como corresponde y en reiteradas oportunidades, dentro de las mismas instituciones, según se denuncia, "violentaron a las sobrevivientes y hasta las han acosado", agregaron.

"Muchas de las causas han quedado estancadas, los fiscales no dan respuesta y a las pibas las siguen secuestrando, violando, asesinando y maltratando, sin recibir protección alguna", se quejaron las activistas.

Puntualmente se indica que hubo incluso, una situación de acoso hacia una menor en el nuevo túnel Diego A. Maradona, y en la comisaría no se le tomó la denuncia a la víctima.

"La municipalidad sigue inaugurando y promocionando murales, pero nunca un asomo de políticas públicas reales y efectivas en contra la "violencia machista que vivimos a diario", insistieron es subrayar.

Embed En Argentina en lo que va del 2021 según nuestro Observatorio @MuMaLaNacional hubieron 107 femicidios. 107 NNyA perdieron a sus madres.

El @MinGenerosAR solo ejecutó el 8,6% de la partida presupuestaria del Acompañar.



Exigimos que #ActivenPresupuesto Ya!

Nos están matando! pic.twitter.com/iJHi14BA4f — Castro flavia (@Castroflavia5) July 8, 2021

El "caso Valeria López"

Otros de los temas que sigue despertando preocupación en la comunidad es el "Caso Valeria López". Hace ya más de un año que Valeria fue secuestrada a 500 metros de la Comisaría Segunda, por una red de trata y aún sigue desaparecida, ante la más absoluta pasividad las autoridades locales.

"Desde enero del año pasado que nos movilizamos y reclamamos a la par de la familia y otras organizaciones", recuerdan desde MuMaLá.

Específicamente se pide el cambio de carátula de "búsqueda de paradero" a "desaparición forzada", para que efectivamente sea buscada, según argumentan. Hasta el día de hoy no hay respuesta alguna, ni avances de ningún tipo en la causa.

Lo que sí avanza, por ahora, a pasos agigantados es la campaña de Eva Andreotti como defensora de las políticas de género en el lugar.

Mientras, desde la oposición reclaman insistentemente la creación de la secretaría de género integral e interdisciplinaria, que se desarrollen políticas públicas preventivas para la violencia de género, así como la perspectiva de género en todas las secretarías del Municipio de San Fernando.