Se agudiza la crisis en Talleres de Escalada

Talleres de Escalada no despega en la Primera Nacional y tras la caída contra Agropecuario de Carlos Casares, el equipo de Jorge Vivaldo agudizó su crisis que trasciende los futbolístico, a causa de la situación del delantero Brian Fernández, el cual no mantiene una buena relación con los hinchas y habría tenido actitudes de indisciplina, por lo que no seguiría en el club.