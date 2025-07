Stefanelli podría estar entre los concentrados de Defensa para enfrentar a Central Córdoba

El conjunto de Florencio Varela tendrá un extenuante viaje a Santiago del Estero, pero como el duelo es el lunes, Soso aprovechará para redondear algunas cuestiones referidas al equipo , que en el ensayo de ayer formó con: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavó, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Rafael Delgado y Alexis Soto; Aarón Molinas, César Pérez, Kevin Gutiérrez; David Barbona y Abiel Osorio.

En este sentido, Stefanelli podría estar entre los concentrados, junto al delantero Facundo Noguera, el cual firmo por 12 meses, a préstamo, desde Juventud Unida de San Luis.

Y hablando de jóvenes, algunos de los chicos de la Novena y Pre-Novena presenciaron la presentación de Chicho Stefanelli en su regreso al Halcón, y aprovecharon a hacerle preguntas, pedirle consejos y vivir un momento inolvidable con un futbolistas formado íntegramente en La Capilla.

"Fue sin dudas volver a casa, significa un montón, muchas emociones, es darle las gracias al club que me formó. Esta es una nueva etapa, muy feliz, me fui solo y ahora regreso con mis dos hijos, Defensa me abrió las puertas para que podamos vivir este momento tan especial para la familia", señaló Stefanell.