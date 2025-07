Talleres volvió a perder, acumula 17 fechas sin ganar y se hunde en la tabla

El arranque fue sorpresivo. Talleres se animó a presionar arriba desde el inicio y encontró premio inmediato. A los pocos minutos, un intento de salida desde el fondo de Agropecuario fue interceptado y la pelota derivó hacia el centro del área. Allí apareció Leonel Barrios, que casi cayéndose logró rematar y vencer al arquero Germán Salort. Gol y esperanza para los de Escalada, que por un rato soñaron con el alivio.

Sin embargo, lejos de aprovechar la ventaja, Talleres retrocedió metros y cedió el protagonismo. Agropecuario empezó a crecer, especialmente por la banda derecha, donde Rodrigo Mosqueira y Alejandro Melo ganaban terreno con frecuencia. Si bien sus envíos no eran precisos, el local comenzaba a acumular situaciones. Mariano Del Col, con dos intervenciones claves —una sobre la línea y otra bloqueando un rebote— sostuvo el resultado hasta que fue insostenible.

A los 36 minutos, tras un córner ejecutado al segundo palo, apareció Alejandro Gagliardi, que le ganó en el salto a Norberto Palmieri y metió un cabezazo que picó antes de superar al arquero Damián Tello. El empate era justo, porque el conjunto local ya había hecho méritos para alcanzarlo.

En el complemento, Agropecuario no tardó en revertir el marcador. A los 14 minutos, otra jugada por derecha derivó en un centro rasante al área que encontró a Abel Masuero en posición incómoda. El defensor, en su intento por despejar, terminó desviando la pelota hacia su propio arco y decretó el 2 a 1 para el Sojero.

El golpe fue demasiado para Talleres, que no supo cómo reaccionar. Vivaldo apostó a mover el banco, cambió el esquema e intentó buscar soluciones con variantes ofensivas, pero ninguna dio resultado. Agropecuario, con espacios, pudo haber estirado la diferencia en varias ocasiones, pero falló en la definición o se encontró con buenas respuestas de Tello.

Con esta nueva caída, el Albirrojo ya lleva siete derrotas en sus últimos ocho encuentros y su situación es crítica. Además de no poder ganar, ha dejado de sumar, y los demás equipos comprometidos con el descenso comienzan a tomar distancia. El equipo no tiene respuestas en el juego, tampoco en lo anímico, y parece estar atrapado en una espiral negativa que no logra revertir.

El invicto de una rueda completa sin victorias refleja la dimensión del problema: 17 partidos sin sumar de a tres. En el horizonte no aparece un panorama alentador, y cada fecha que pasa es una oportunidad perdida para revertir una campaña que se encamina hacia el fracaso si no hay un cambio urgente.