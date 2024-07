Temperley recibe al duro Defensores de Belgrano

El Gasolero cosechó una igualdad sin goles ante un débil Almagro y ahora, para hacer valer ese punto, tendrá que sumar de a tres ante el Dragón. Los de Nuñez vienen de tres partidos sin poder ganar y necesitan sumar para no caer más. Están en el cuarto puesto a cinco del líder, Colón.

Por su parte, los dirigidos por Walter Perazzo vuelven al Alfredo Beranger, donde sacaron nueve de los últimos nueve puntos que se pusieron en juego. Claro, ninguno de esos tres rivales a los que vencieron tienen la jerarquía de Defensores. "Sabemos la clase de rival que nos va a tocar enfrentar. En la tabla de posiciones viene arriba de nosotros por dos puntos y sabemos que es importante ganarles para afianzarnos allá arriba. Para nosotros todos los partidos son finales y mucho más este que se juega en nuestra casa y con nuestra gente. Estamos muy ansiosos de que llegue el partido. Este grupo tiene hambre de gloria", afirmó Agustín Sosa en diálogo con Política del Sur.

Si Pedro Souto está como para competir, "Cemento" regresará al lateral derecho, la que es su posición natural. De lo contrario, seguirá por la banda izquierda y Jorge Scolari tomará la derecha.

Puede ser que no sea la única modificación: todo está dado para que Julián Mavilla regrese al once inicial y se haga con el dorsal 10. Saldría de la alineación inicial Lucas Baldunciel. Además, el DT espera por la evolución de Marcos Arturia, el compañero de ataque de Luis López. Si no llega a estar a punto, Franco Ayunta seguirá siendo el ladero de El Animal.

"El equipo viene muy bien, ganando los partidos y demostrando porque los rivales nos tienen respeto. Acá no hay ningún cuco, está todo muy igualado. Ganamos tres partidos seguidos y ya nos pusimos a siete puntos del líder, ahora nos toca enfrentarnos a rivales directos para mantenernos en el puesto de prestigio que conseguimos. Yo siempre me ilusiono con pelear ahí arriba, lógico que sabemos que esto es paso a paso y que hay que ir tranquilo. Estamos enfocados en el campeonato", remarcó Sosa.