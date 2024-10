Tortuguitas: liberan más de 60 perros que eran maltradados

La justicia dispuso este miércoles el allanamiento en un domicilio particular de la ciudad de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, tras una denuncia recibida en la fiscalía de ese municipio. El operativo se concretó con apoyo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires junto a miembros del equipo de Zoonosis local, en tanto el Centro de Operaciones Municipal (COM) aportó imágenes probatorias para el operativo.