Trippichio se puso la piel del Cuervo

El próximo fin de semana, el entrenador Francisco Paqui Meneghini tendrá por delante el desafío de alinear una formación que busque vencer a Boca, el domingo a partir de las 20, en Florencio Varela. Pero es consciente de que lo tendrá que hacer sin dos nombres más que importante en los últimos años del Halcón: Nicolás Uvita Fernández ya está en Córdoba para jugar en Belgrano y el Ciclón oficializó la llegada de Trippichio.

El marcador lateral derecho ya se incorporó al plantel de Leandro Romagnoli. Desde lo legal, los de Boedo le compraron el 80 por ciento del pase al club a cambio de 600 mil dólares. El futbolista firmó su contrato con el Ciclón hasta diciembre de 2027.

Con esta salida, el elenco de la región perdió un tipo experimentado que puede ocupar varias posiciones entre la defensa y el mediocampo, con buenos rendimientos y una polifucionalidad que lo destaca.

En su estadía en Florencio Varela, Tripichio disputó 163 partidos y convirtió 12 goles, además de convertirse en referente y capitán. Allí jugó desde mediados del 2018 hasta el parate de la Copa América 2024, a excepción de seis meses que fue cedido a Guaraní de Paraguay. En su recorrido, empezó su carrera en Vélez, donde debutó en Primera Además, ganó 2 títulos (Copa Sudamericana 2020 y Recopa Sudamericana 2021). También formó parte de varios seleccionados juveniles y fue campeón Sudamericano Sub 17 en 2013 y Sub 20 en 2015.

Uno de los que fue baluarte del club de Varela, señaló en su cuenta de Instagram: "Querido Defensa y Justicia, queridos halcones: Por este medio de comunicación quería expresarme y escribir lo que siento en estos momentos".

"Durante mi estadía en el club incorporé muchos conocimientos, muchos valores que me enseñaron a mejorar futbolísticamente pero sobre todas las cosas, me enseñaron a ser mejor persona. Momentos de disfrute, otros no tanto, pero siempre dejando todo para el equipo y para la institución que confío en mi. Fueron muchos años que quedarán guardados en un rincón de mi corazón", señaló Tripichio.

Luego expresó: "Gracias a cada persona que me acompaño en este hermoso camino y que hacen un club diferente, un club ejemplar. Directivos, compañeros, cuerpos técnicos. La gente que está en el día a día y hacen un trabajo excepcional para el bienestar del club y jugadores (Gente de cocina, de limpieza, de lavandería, coordinadores, cancheros, mantenimiento, utileros, cuerpo medico, kinesiologos, auxiliares, seguridad)".

"Por último y lo más importante agradecerles a ustedes, los que están del otro lado del alambrado, los que dejan todo para acompañarnos en cada momento. A pesar de no haber salido de la casa, siempre me brindaron su apoyo y su cariño en cada momento y eso para mí es un mimo al alma. Me hicieron muy feliz. En simples palabras, GRACIAS HALCONES. Los voy a llevar en mi corazón. Hasta volvernos a encontrar", completó.