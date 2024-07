Tristán Suárez planifica su viaje a Jujuy

El duelo ante el Gaucho ha dejado heridos y tocados, que tendrán que recuperarse esta semana para poder llegar a punto al encuentro ante el Lobo. "Fue un partido muy friccionado. El primer tiempo casi no se jugó y, por cómo se terminó dando el partido, creo que el punto sirvió. Después de la expulsión, ellos se vinieron y lo podríamos haber perdido", reconoció el volante en diálogo con Solo Ascenso.

Pero todo no quedó en lo sucedido en el Estadio 20 de Octubre, sino que el entrenador de Tristán Suárez, José María Martínez, no quiere que nadie esté fuera de tempo y por eso dispuso un amistoso ante San Lorenzo para los que no compitieron.

El partido contra el equipo de Primera División se llevó a cabo en dos tiempos de 30 minutos cada uno, disputados en el Nuevo Gasómetro. Los dirigidos por Pacho Martínez se impusieron por la mínima con un gol de Thomas Amilivia.