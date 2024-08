Tristán Suárez prepara el encuentro ante San Miguel

El Lechero viene en franca remontada desde la llegada de José María Martínez al banco de los suplentes, pero no puede aflojar si quiere dejar en el olvido la zona baja de la tabla. Y pese a que se siente en cada fecha, los protagonistas no quieren dar nada por sentado. "Estamos en constante mejoría. Tenemos que hacernos más fuertes de local. No pensamos más allá de salir del fondo de la tabla, por suerte lo estamos logrando de a poco. La llegada de José María Martínez como entrenador nos sirvió mucho para poder lograr este repunte. Hicimos mucho hincapié en lo mental, era algo que necesitábamos trabajar. Me siento cómodo y siento que aporto para el equipo", remarcó el defensor en Deportes del Sur.

Además, añadió: "Tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos posibles. Nos toca transitar una recta decisiva del torneo. Todos estos encuentros que quedan serán finales. Estamos con los pies sobre la tierra, no pensamos en reducidos. Somos conscientes de nuestro objetivo. Dependemos de nosotros mismos. No tengo duda que a fin de año vamos a poder lograr la permanencia".