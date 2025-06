Un gato montés llegó a la Estación de Cría de Animales Silvestres

Se trata de un caso que dio que hablar durante la semana, ya que la protagonista de esta historia fue publicando el minuto a minuto con la charla que tuvo con su marido hasta darse cuenta que dicho ser no era un animal doméstico. Este le dijo en reiteradas ocasiones que “le parecía que no era un gato”, que “está medio agresivo” y que “tenga cuidado con él al acariciarlo”. Sin embargo, ella no desistió de su impulso rescatista.

Todo comenzó en los últimos días, con una mujer llamada Estefanía Marilungo, oriunda del pueblo Pérez Millán, que rescató un animalito que estaba al costado de la ruta en medio del trayecto que une a Pergamino con Ramallo. Pensó que era un simple felino desorientado y lo llevó hasta su domicilio, donde le dio de comer, lo hidrató y jugó durante algunas horas a pesar de la conducta agresiva de este.

Al postear lo sucedido en redes sociales, sumado al aviso que su marido le había dado, se dio cuenta que en realidad se trataba de un gato montés, también conocido como gato silvestre o salvaje. Dio aviso a las autoridades y rápidamente estos lo trasladaron en primera instancia a Temaikén, pero finalmente llegó al ECAS del Parque Pereyra Iraola, donde fue recibido y atendido por los guardaparques especializados en la materia. También quedaron a disposición oficiales del Ministerio Agrario, a cargo de su alimentación y cuidados intensivos.

Cabe destacar que esto lo hacen para poder acelerar su proceso de recuperación y llevarlo posteriormente de nuevo a su hábitat natural y liberarlo entre otros animales de su misma especie.

Por otro lado, la vecina rescatista tuvo que ser vacunada contra la rabia ya que fue rasguñada y tuvo contacto estrecho con el gato montés, que puede ser portador de la mencionada afección que se torna mortal en los seres humanos.