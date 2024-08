Una graduada de la Universidad de Quilmes, la productora de una película de animación

Lemoine se recibió en 2007 de Licenciada en Comunicación Social en la UNQ. “Siempre fueron de mi interés las materias audiovisuales y cuando me recibí empecé a trabajar en la productora de Luis Puenzo haciendo efectos visuales”, relató. “Para mí la UNQ fue una gran inspiración, una bisagra en mi vida; realmente me abrió la cabeza y me nutrí un montón. Creo que ser universitario te permite eso, proyectar en grande y generar vínculos con la Universidad para una vida profesional más fructífera”, expresó.

El film recorrió las salas del mundo con un éxito rotundo. Portugal, Turquía, República Checa, Lituania, Ucrania, Eslovaquia, Rumania, Alemania, Austria y Suiza entre otros, son algunos de los países donde ya fue estrenada para desembarcar finalmente en los cines de Argentina, el 8 de este mes. Además, la película fue nominada en el Festival Internacional de Cine Infantil de Beijing -uno de los festivales de animación más importante del mundo- y en competencia en los festivales de Estados Unidos, Portugal y Países Bajos.

Respecto de la industria de animación, Lemoine consideró que “generar este tipo de industria acá en el país y que florezca está buenísimo porque, además de enaltecer nuestra cultura, son un montón de puestos de trabajo y de visibilidad para el exterior”, comenta Florencia. “Estamos superorgullosos por la calidad de la propuesta y porque incluyó el trabajo de 500 profesionales”, expresó. “Hace 10 años empezamos este camino, buscando financiación y coproducción y finalmente lo hicimos con Alemania y logramos producirla en tres años y medio”, aseguró.

Gigantes, dirigido por el argentino Gonzalo Gutiérrez y producido por Florencia (ambos son pareja), tiene a la reconocida Karol Sevilla (Soy Luna) como intérprete y productora y es la segunda película argentina más vista en Francia, luego de “Relatos salvajes”. “Nos llega de orgullo demostrar, tanto en el país como en el mundo, que Argentina tiene este talento. Son profesionales talentosos que están acostumbrados a trabajar para proyectos de afuera porque este tipo de películas no se producían acá”, señaló. “Todas las ´cabezas de equipo´ , ya sea de arte, fotografía, sonido, dirección, son todos argentinos y eso nos enorgullece”,

Ya fue doblada a 20 idiomas y es una coproducción entre Argentina y Alemania, involucró a más de 500 artistas y profesionales durante los últimos 4 años. Su guión fue escrito por Carlos Koktin, guionista de “Río 2” y la música de Pablo Borghi fue producida por la Synchron Stage Orchestra de Vienna (Top Gun Maverick, Guardianes de la Galaxia, King Kong Godzilla, entre otras). También Infinity Hills, la productora de Axel Kuschevatzky y Cindy Tepperman (Argentina 1985) participan del proyecto certificando la calidad de esta película que nada tiene para envidiarles a los “tanques” animados en cartel.

La película es una historia extraordinaria que cuenta cómo Alfonso, un niño muy decidido y con una gran imaginación, ve una terrible amenaza en una serie de tormentas que azotan a su pequeño y pintoresco pueblo, obligando a sus habitantes al exilio. Junto a sus valientes amigos, Pancho y Victoria, harán lo imposible para detener esta situación. Se trata de un viaje muy divertido y repleto de aventuras para toda la familia, con personajes entrañables que rescatan el valor de la amistad, la solidaridad, la resiliencia y la imaginación. Fue producida la argentina GF FILMS, la alemana STUDIO 100, Infinity Hill, Mark13 y es distribuida por DIGICINE.