Una menor con principio de intoxicación por incendio en una iglesia de Solano

Ocurrió pasado el mediodía del jueves y hubo muchísimo temor en las calles al respecto de lo que estaba sucediendo en el interior, ya que a primera vista solo se podía percibir el humo y el olor a quemado que invadió el centro del distrito. Es sintonía, debieron montar un gran operativo y diversas divisiones de las fuerzas acudieron para cortar el paso, organizar a los transeúntes y así lograr que no ocurra una tragedia. Cabe destacar que lucharon por varios minutos, pero finalmente desbarataron la escena.

Fue en la iglesia evangelista llamada “Dios quiere hablar con usted”, situada en avenida Donato Alvarez y 842 y quienes pusieron manos a la obra fueron los operarios del Centro de Emergencias Quilmes (CEQ), donde monitorean lo que ocurre en las calles quilmeñas las 24 horas del día. De inmediato, dieron aviso a la Bomberos Voluntarios locales y estos llegaron al lugar con sus autobombas.

Sin embargo, al querer ingresar, dieron cuenta de que las puertas estaban cerradas, por lo que tuvieron que forzarlas. Una vez adentro, se llevaron la sorpresa de que había una joven menor de edad con principio de intoxicación por monóxido de carbono, motivo por el cual tuvo que acudir una ambulancia del SAME para atenderla en el lugar. Milagrosamente, confirmaron que no fue nada grave y no precisó traslado a una unidad de atención.

El Jefe del Cuerpo de los Bomberos de Solano, comandante Mendoza, en diálogo con este medio, afirmó que las pérdidas sufridas en el lugar fueron parciales y que todo inició en la parte eléctrica por un cortocircuito. Si bien no llegó a consumir todo el espacio, el fuego y el humo arruinaron algunas paredes y gran parte del cielorraso.

Además de lo mencionado, se quemaron unas 15 sillas, un dispenser de agua y otros objetos.

Lo cierto es que no hubo más afectados por el siniestro y no se realizaron pericias al respecto en el lugar.