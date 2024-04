Ya hubo 144 hechos violentos por desequilibrios mentales

El dato fue dado a conocer gracias a un nuevo Informe sobre Delitos, Inseguridad y Violencia desarrollado por la Organización No Gubernamental (ONG) Defendamos Buenos Aires -con la asistencia de la Consultora Javier Miglino y Asociados- y que toma como punto de referencia las causas que investiga la justicia Nacional de Instrucción en lo Criminal en la Ciudad de buenos Aires, más los causas penales de los tribunales de Lomas de Zamora, Quilmes, La Matanza, San Martín, San Isidro, Morón y Morenos; donde "quedó acreditado que los hombres con problemas mentales están causando terribles episodios de violencia".

"'Los siete locos', la genial novela de Roberto Arlt editada en el mes de octubre de 1929, no cuenta episodios como los que estamos viviendo el día de hoy. Los locos de hoy son peligrosos. Hay casos como el del detenido en la puerta de ingreso a la Casa Rosada, con remera de color amarillo con la inscripción Boca 12 que tenía un machete y varios elementos cortantes y letales, que sin embargo no pasó de un susto y hay locos que literalmente están matando en el Conurbano. En general viven en la calle y sobre la vereda como un sujeto que atemoriza a las mujeres en el barrio de Belgrano. Se trata de Fabián Almirón de 31 años que estuvo preso desde marzo de 2020 a enero de 2024 por varios delitos y apenas liberado ya volvió al barrio y la Policía de la Ciudad se escuda en que 'está loco' para no detenerlo. Sin embargo, el miedo que causa y la agresividad que manifiesta lo hacen digno de peligro", comenzó Javier Miglino, abogado experto en Derechos Humanos y director de Defendamos Buenos Aires.

Y continuó: "Hace un par de semanas, un joven, de 27 años y que se hallaba en situación de calle, apareció asesinado de un balazo en la cabeza en una esquina, en un suceso que se registró este viernes en el oeste del Conurbano bonaerense. Matías, el nombre de la víctima, fue encontrado por efectivos del Comando Patrulla (C.P.), en el cruce de Ortiz de Rosas y Sucre, en Rafael Castillo, atacado por al menos otros dos sujetos, en lo que parece ser una pelea de locos por el paco".

Respecto a otro caso, Miglino rememoró a Eduardo Brian Acuña, quien "fue asesinado por un individuo desequilibrado, en apariencia por el consumo de drogas, que lo atacó luego de un simple altercado en vía pública en la esquina de Antonio Rivero y Juan Strauss en Lomas de Zamora". "Agentes de la Comisaría 3ra. Sur del distrito, apoyados por los uniformados de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona, siguen buscando al asesino", afirmó.

Y concluyó: "Hace unas horas, un hombre mató a su novia de 25 puñaladas y se clavó una cuchilla delante de la presencia de la Policía Bonaerense, en un terrible episodio ocurrido en la localidad de Merlo. El asesino sostenía a su pareja todavía entre sus brazos con un cuchillo en la mano con el que pretendió suicidarse. La víctima fue identificada como Soledad Ibañez y fue apuñalada al menos 25 oportunidades por quien era su novio, Matías Alejandro Guiñazú. El muchacho tenía problemas mentales de larga data".