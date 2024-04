Un alumno de 14 años llevó un arma a su escuela: "Voy a hacer una masacre"

Según relatos de los propios alumnos, el adolescente mostró el arma y emitió las amenazas a través del chat del grupo. "Hoy voy a hacer una masacre", les dijo.

image.png

Aunque no se confirmó si el arma en cuestión era real, padres y madres de los estudiantes exigieron explicaciones por parte de la institución escolar.

"Esto sucedió el viernes, pero el chico iba con el arma desde hace dos semanas", expresó la madre de uno de los estudiantes en declaraciones a la señal TN, revelando además la existencia de fotos, videos y mensajes de WhatsApp en los que el joven manifestaba su intención de llevar a cabo el ataque.

Ante el miedo, la señora sostuvo: “Mi hija no va a venir hasta que no saquen a este chico del colegio. Pagamos una cuota para que nuestros hijos vengan a estudiar, no a pasar un momento feo”.

Embed

Mientras que otra madre, sostuvo: “Mi nene es compañero del chico y me mostró el video que les mandó. Después les envió mensajes en el grupo de Whatsapp que comparten donde los amenazaba con fotos de armas”.

Y acotó: “Les decía que él mira videos de guerra, de cómo matar personas. Dijo que su familia es militar, que mataban animales. Cosas que a ellos les daba miedo y sumado a eso, cuando no asistía a clases, los esperaba en la esquina del colegio para amenazarlos”.

La gravedad de la situación generó un profundo impacto en la comunidad educativa, que busca respuestas y medidas preventivas para garantizar la seguridad de todos los estudiantes.