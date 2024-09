Zielinski, entre la bronca por la paridad y la confianza para ir a Colombia

"La realidad es que para clasificarse hay que jugar partidos difíciles. Todo está abierto y son pocos los detalles que van a determinar quién pasa", indicó el DT, que continúa con bronca por el 0 a 0 en la región, pero con templanza para lo que será el choque venidero.

Es que tanto el conductor como sus dirigidos valoraron el rendimiento durante los 90 minutos en el campo, especialmente en el primer tiempo, cuando el Granate presionó con firmeza y contó con varias ocasiones para romper la igualdad.

De hecho, más allá de las polémicas, entre las que se evidencian el gol anulado a Abel Lucciati por posición adelantada en la maniobra previa de Carlos Izquierdoz, y otro más a Raúl Loaiza, por una supuesta infracción de Walter Bou en la asistencia que decantó en su grito, además el penal al volante colombiano que se revirtió y no se cobró a instancias del VAR, el anfitrión fue más y lo certificó en el juego.

Eso genera tranquilidad en el Ruso y en una plantilla que muestra argumentos como para sorprender en Medellín, en un trámite que no se prevé sencillo.

"En Colombia vamos a intentar hacer un mejor partido que acá", sentenció Zielinski, que puso en consideración las virtudes del equipo, y ya piensa en lo que será una revancha compleja para soñar con el acceso al lote de los mejores cuatro combinados de la competencia internacional.

Por lo pronto, primero habrá que enfocarse en Huracán, al que habrá que visitar en Parque Patricios el domingo, se intuye, con mayoría de habituales suplentes y algunos juveniles, aunque con varias incógnitas, dado que son muchos los exponentes que o ya están descartados por lesiones o están entre algodones y es preferible no arriesgarlos.

Justamente, el último que se sumó a la nómina fue Luciatti, que debió salir de forma anticipada en el complemento por un inconveniente muscular, y si bien es seguro que no aparecerá en escena en el estadio Tomás Adolfo Ducó, se confía que llegue para la excursión a territorio cafetero.

En ese sentido, el DT analizará minuciosamente a los jugadores y determinará el once. "Preocupa siempre que se lesiones porque uno quiere tener el plantel en plenitud. Por suerte esta semana se recuperaron algunos. No tenemos un equipo suplente, si no uno de 18 jugadores que cualquiera puede jugar. Veremos quién está mejor", cerró el Ruso.