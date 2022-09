A los 100 años, Velia sorprende a todos con su lucidez intacta

Su nombre es Velia Poncela, nació el 4 de junio de 1922 y vivió casi toda su vida en Quilmes. "Cuando yo tenía 6 años, mi papá trabajaba en el ferrocarril y un día lo trasladaron para acá. Todavía no estaban las calles asfaltadas", le contó a El Quilmeño. Y aseguró que justamente fue su padre quien le inculcó el gusto por la música: "A mí me gustaba cantar porque mi padre tocaba el acordeón. Dejé de cantar un tiempo pero después volví. Yo cantaba con una orquesta y hacíamos canciones populares".

Además de cantante es compositora y la mayoría de sus canciones tienen siempre una temática. Entre las más destacadas, se encuentra un vals dedicado a los jubilados, una zamba para todas las enfermeras (que compuso antes de la pandemia) y una milonga para el muelle de los pescadores. "Un día pasé por el Club de Pejerrey y les dejé la canción con la letra, porque es de ellos y la zamba la quiero cantar este año en el Hospital de Quilmes", soltó.

Ha vivido muchísimas cosas lógicamente, por su edad y por su personalidad. Es por eso que resulta realmente interesante saber que fue una de las primeras mujeres de la ciudad en ejercer el derecho al voto, motivo por el cual fue condecorada por la municipalidad. "Estaba en una Unidad Básica que quedaba a media cuadra de mi casa cuando nació la idea de que votemos. Yo voté en una escuela y fui fiscal segunda de mesa", indicó quien hasta el día de hoy sigue votando en todas las elecciones.

Llegar es para pocos y de esta manera para muchos menos, pero ella tiene la fórmula y parece que funciona. Así la explica: "Yo tomo moscato. Le aconsejo a la gente que tome. Cuando estoy medio deprimida, me tomo un vaso de vino. Ayer compré una botella y todavía no la abrí". Y agregó: "Cuando era chica, nos daban una yema de huevo batida con un poquito de vino. Mal no me hizo. Mi hermana vivió hasta los 93, mi abuela hasta los 104 y mi hermano tiene 94".

Y eso no es poca cosa. Según cuenta, en muchas cosas se arregla por su cuenta, más allá de tener el constante acompañamiento de sus dos hijos y cuatro nietos. "Me tiño el pelo y me lo lavo sola y salgo al supermercado. A veces me agarran muchas ganas de salir, salvo cuando hace calor porque me mareo un poco", dijo Velia.

Llevándola hacia los temas que aquejan y por los que atraviesa la actualidad, como lo es el feminismo y la revolución por la que atraviesan las mujeres, dio su opinión. "Estoy de acuerdo con que tengan sus derechos. Hoy pueden trabajar todas. En mi época, si trabajabas eras una loca".

Velia trabajó durante muchos años de su vida. Lo hizo en la Bernalesa, pero luego se fue ya que le gustaba ser independiente. Fue peluquera, cosió ropa y estudió podología y apicultura.