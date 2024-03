Alarma por principio de incendio en local gastronómico de Quilmes

Si bien el asunto no pasó a mayores en cuanto a que no hubo llamas esparcidas por todo el espacio, profesionales médicos debieron prestar su servicio. Para colmo, se trata de un sitio muy concurrido dentro del distrito, sobre todo cuando llega el fin de semana y tuvo que ser evacuado de inmediato, ya que no tenían noción ni sabían cómo iba a terminar el siniestro. Lo cierto es que hubo muchísimo temor y milagrosamente, gracias a la valentía de los trabajadores, quedó todo extinguido.

Ocurrió en el local de Burger King del Quilmes Factory o Jumbo, situado en la intersección de Avenida Calchaquí y Luis Agote, antes del mediodía del viernes. Allí fue que de buenas a primeras, del lado de la ventilación, en los techos, producto de una falla en el sistema según pudieron constatar los rescatistas una vez culminado el episodio, arrancó a salir humo en grandes cantidades y todo el patio de comidas se tiñó de gris.

Tras eso, los empleados de la cadena tomaron los matafuegos y apuntaron al foco para que no pase a mayores. Sin embargo, tenían dificultades en la visión y el ambiente se estaba tornando desesperante, con un creciente griterío y la gente saliendo apurada del lugar por miedo a que se prenda fuego. Finalmente, pudieron apagarlo y rápidamente, al ver que no había más peligro, fueron todos al exterior para respirar aire puro.

En consecuencia, se hicieron presentes los Bomberos Voluntarios locales y varias ambulancias del SAME para atender a los presentes. Los profesionales médicos debieron prestar su servicio a ocho personas que presentaban síntomas de intoxicación por la inhalación de humo, pero que quedaron por suerte fuera de peligro.

Por otro lado, los rescatistas recorrieron el lugar y revisaron cada detalle para saber que no iban a volver a atravesar por una situación similar. Sin embargo, el lugar quedó cerrado ya que quedó una importante humareda.