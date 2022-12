Alertan por una banda que vacía las cuentas bancarias

El último perjudicado por este delito fue Domingo Andanese, un paciente oncológico que percibe los haberes en la sucursal Bernal del Banco Piano (ubicada en Belgrano 315), al que los ladrones le quitaron en un instante más de 62 mil pesos, que podría haber utilizado para pagar la obra social que costea su tratamiento de aplasia medular.

Así lo contó su hija y apoderada, Amorina, quien anticipó que denunció el hecho ante la policía, organismos y la propia entidad bancaria, aunque esta última le respondió que las extracciones ocurrieron en Wilde y que "las operaciones son correctas", sin contemplar que puede ser un claro episodio de clonación de tarjeta.

"Fui a sacar plata y me guardé el comprobante de que en la cuenta quedaban $62.446,78. Sin embargo, tres días después intenté retirar en un cajero del Banco Nación y me saltó el cartel de fondos insuficientes", aseguró la mujer en diálogo con este medio.

Debido al faltante de dinero, consultó los últimos movimientos de la cuenta y figuraban salidas de dinero al día siguiente por 10 mil, 20 mil y 30 mil pesos que la familia nunca había realizado.

"La tarjeta la manejo yo y no se la di nadie, ni nadie tiene ingreso a mi casa. Hice el reclamo de forma telefónica al banco para desconocer las operaciones y me dijeron que me iban a responder en un lapso de 15 días", relató la hija de la víctima.

Días después, tras radicar la presentación en la comisaría octava de Quilmes y denunciar lo ocurrido ante el Municipio, la Defensoría del Pueblo y Anses, desde Banco Piano le indicaron que "las operaciones son correctas, realizadas con el número de tarjeta en un cajero de la sucursal de Wilde (Avenida Mitre 6649).

"Me dijeron que la última fue una transferencia y yo jamás hice una operación así de la cuenta, solamente extracciones. Creo que lo que hicieron fue clonar o duplicar la tarjeta", interpretó Amorina Andanese.

Según trascendió, al menos otros dos clientes de la sucursal bernalense vivieron hechos similares en los últimos días, lo que encendió las alarmas de jubilados y pensionados de la zona.

"Al banco llamé por teléfono, fui en forma presencial y les mandé cinco mails. Les expliqué que no soy yo y que no están bien hechas las operaciones, está bien hecho el robo. Ellos deberían tener el control y devolver el dinero porque ocurrió todo en cajeros de ellos", insistió.

La mujer contó que "no quiero tener más trato con el Banco Piano, porque no se hicieron cargo". "Ya pedí el cambio de banco en la Anses e incluso tuve que sacar a mi papá, que está inmunosuprimido, para hacer el trámite y ser su apoderada. Ahora, aunque gaste la plata en abogados y peritos, la plata no se la voy a dejar al banco", concluyó.