Argentino de Quilmes: Pedro Monzón consideró clave "la puntería"

Si bien es uno de los recién llegados para la categoría, el Mate buscará que su adaptación no le traiga problemas. Tras otro día de entrenamiento, en declaraciones con POPULAR, el director técnico dejó en claro que "el primer objetivo será mantener la categoría y después se apuntará a un Reducido, pero obvio que todos sueñan con un ascenso".

"Tenemos un equipo para darle batalla a todos y llegar a lo más alto", sumó Monzón, quien además agregó: "No va a haber mucha diferencia entre todo los equipos, el punto para mí va a estar en la puntería, cuando llegas y convertís es mucho más fácil".

Por otro lado, el Moncho optó por mantener la base de los futbolistas que lograron el título de la Primera C pero confió en los jugadores que llegaron para subir la vara y facilitar su estadía: "Estamos contentos con el plantel que armamos, no hay mucho dinero, pero no tenemos que menospreciar a nadie". Por otro lado, el DT sostuvo: "Probamos muchos chicos, para ver dónde pueden jugar más allá de su puesto natural".