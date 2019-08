La cabecilla tenía orden de detención junto a tres individuos más, uno de ellos su marido y el otro su suegro. Por tal motivo, la Justicia ordenó siete allanamientos: uno en Abasto, cuatro en El Pato, uno en Berazategui y el restante en Florencio Varela, con el fin de dar capturarlos.

Pero pese al amplio operativo, no pudieron localizarlos. No obstante, el fiscal de la causa recibió un llamado del abogado de los imputados y negoció la entrega de dos de ellos, la ex policía y su suegro. En tanto, permanecen prófugos el novio de la líder de la banda y un primo de ella.

La Banda del Drone ganó protagonismo porque se dedicaba a cometer asaltos en casas de familias, a las que ingresaban tras realizar tareas de inteligencia previa desde el aire. El drone le permitía obtener información valiosa de los lugares a asaltar a través de los registros fílmicos que obtenían. De esa manera, cometieron al menos 17 ilícitos, la mayoría en Abasto y en la zona periférica de La Plata, pero también en el conurbano.

En el pasado mes de abril, vecinos de Berazategui y El Pato habían denunciado la extraña presencia de vehículos aéreos no tripulados, que sobrevolaron distintas zonas donde, posteriormente, se registran robos en viviendas. Investigan si esos hechos fueron cometidos por los ahora detenidos.