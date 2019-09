En diálogo con POPULAR, el ex Talleres indicó las pautas para despachar a Lafe y los aspectos a tener en cuenta: "Para el partido en casa, pienso que tenemos que estar más serenos en los últimos metros y no quedar tan desprotegidos o en desventaja en la última línea. Con el juego que venimos demostrando y ajustando esos matices, creo vamos a pelear por mucho más de lo que pensamos. Obviamente que para ello debemos dar pasos firmes".

El Naranja no anota goles desde hace dos encuentros, y más allá de la sequía, no es un problema para el equipo de Marcelo Barrera, sino una parte del proceso: "No nos preocupamos, más bien nos ocupamos. Es un trabajo del día a día, se trata de crecer, seguir conociéndonos y paliar esa mala racha que venimos teniendo en cuanto a goles. Todo se logra trabajando intensamente".

Marrone hizo su análisis de lo que dejó el empate en Rosario contra Central Córdoba, que significó un valioso punto, aunque desde el desempeño no colmó los deseos del equipo: "Merecimos más, y si bien por momentos dominaron en territorio y tuvieron más posesión, las más claras fueron nuestras. Con la entrega y espíritu que tiene este equipo, siempre se espera más".