Calvario de una joven tras separarse de su pareja

La víctima se llama Eliana y vive en San Francisco Solano. Hace algunos días atrás denunció públicamente a su ex novio, quien la violentó verbal y físicamente durante largos meses en los cuales convivieron en un departamento. A raíz de eso, recibió múltiples muestras de afecto por parte de sus conocidos.

"Después de casi tres semanas, me animo a publicar esto. Por vergüenza no lo hice antes, porque somos del mismo barrio, porque hasta tres semanas después me quedaron moretones... Porque por respeto a tu familia no lo hacía, pero ¿qué respeto tuviste vos?", comenzó escribiendo. Y se extendió: "El día 16/11 a la madrugada, esta persona con la cual tuve una relación de casi 9 meses, tuvo los huevos de pegarme la última vez que nos vimos, de querer romperme el celular. Aguanté amenazas tras amenazas con mentiras, me hizo sentir culpable por todos sus enojos y sus malos tratos durante la relación".

Pero, más allá de las palabras de aliento que le brindaron, tras exponer la situación por la cual estaba atravesando, muchísimas amenazas por parte del agresor, identificado como Jhonatan A., le llegaron a su perfil. En ellas, este le decía que no cuente más nada porque "me estás arruinando la vida a mí y a mi familia".

Sin embargo Eliana no se calló y detalló cómo habían sido los golpes y las agresiones. El relato se pone aún más crudo cuando revela que, mientras ella estaba debilitada tras haber salido de un centro médico, el violento no la perdonaba.

"Te daba plata porque estabas endeudado hasta las pelotas y te mantuve abusándote de mis buenas intenciones. Tengo los golpes y moretones que me diste sabiendo que yo no estaba bien de salud, y recién salía de estar internada y estaba con cuello ortopédico. Te atreviste a pegarme y agarrarme de atrás, arrinconarme y tirarte encima mío", dijo. Y agregó: "Al final tu familia tenía razón, que no me convenías, que me aleje, que eras mala persona y no ibas a cambiar".

Sobre la noche en la que se desencadenó todo, contó que ya no aguantaba más la relación violenta al extremo y que Jhonatan le agarró el celular y amenazó con romperlo. Eso se debe a que la víctima se quedó sin trabajo y el agresor se aprovechó de que si lo hacía, ella no se podía comprar otro.

"Lo dije antes y lo vuelvo a repetir: para el afuera sos una cosa, pero de la puerta para adentro y en la convivencia como pareja fuiste una basura", cerró la joven.

Por lo pronto, el violento deberá respetar la restricción perimetral y la Justicia se encargará de corroborar lo sucedido.