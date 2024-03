Comedor de Varela interrumpió la entrega de viandas por falta de recursos

La institución Pequeños Guerreros también debió, además de afrontar la escasez de comida, luchar contra los altos importes de la carga de gas de la garrafa que utilizan para la cocción de alrededor de 400 raciones que servían y la falta de un lugar fijo para recibir a los vecinos que la necesita.

En diálogo con este medio, la encargada de la entidad, Xoana Sosa, manifestó su preocupación por “tener las ollas vacías, es decir, sin comida para las 370 familias que ayudábamos. Hace un tiempo eran 170”.

Al respecto, indicó que “desde hace seis meses no recibimos ayuda estatal de Nación, pero en los últimos tres la situación se agravó debido al fuerte incremento en el valor de “la mercadería, como pollo, arroz y leche”.

En tanto, recordó que para solventar la asistencia alimentaria “hacíamos rosquitas o tartas. Las vendíamos y con lo recaudado comprábamos la comida, pero ahora la gente no tiene plata y dejó de adquirir las cosas que hacíamos”.

Otro problema que acentuó la posibilidad del cierre permanente de Pequeños Guerreros es el precio del servicio de gas envasado. “La carga de una garrafa de 45 kilos está 45 mil pesos y dura un mes. Antes costaba 18 mil pesos. Aumentó mucho en el último tiempo”, sentenció.

El lugar de encuentro era Milán 862, barrio Santa Rosa, pero ahora está desactivado, a la espera de que la situación mejore. Quienes deseen ayudar, pueden comunicarse a través de un mensaje de Whatsapp al 11-6030-1789.

No obstante, Xoana confesó que “el lugar quedó chico y que ya no tiene espacio para utilizar cuando vuelvan a la actividad”. “Ante el incremento de los alquileres, tenemos más miedo al quedar en la deriva y no asistir a nuestros vecinos de la zona, estamos realmente desesperados”, concluyó.