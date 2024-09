Damián Fineschi estará en la prueba del TC2000 de este fin de semana

Fineschi logró dos resultados muy importantes en Entre Ríos en la pasada fecha de TC 2000 y volverá a esa provincia, pero al trazado de Concepción, por lo tanto valora lo ata que está la vara en el equipo Chevrolet: "Con un grupo de trabajo que tiene muchos años juntos se hace todo más llevadero. Hemos realizado podios y la temporada es más que buena, aunque sufrimos un poco con algunos aspectos, que trabajamos mucho para solucionarlos en la pista. Estar compitiendo en el máximo nivel en el automovilismo argentino es muy valorable, todos los días agradezco esta oportunidad, si bien no me siento grande, no sé cuándo volverá a pasar este tren, así que sigo trabajando a pleno para disfrutar todos los momentos de este deporte".

En diálogo con FMQ, Fineschi expresó que la carrera en Concepción será todo un desafío, por haber competido previamente con otras categorías: "Hay que ser notables en las curvas, todas tienen diferentes rangos de velocidades y variantes, tendré que dar batalla, porque no creo que sea más accesible que Concordia. En circuitos en los que hay que rápido y doblar rápido tendremos que evaluar la carga aerodinámica, así que será todo un reto".